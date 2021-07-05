1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
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1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, Malatya'da görevli Uzman Çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, Mecitözü-Amasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'daki birliğinden Hakkari'ye tayini çıkan Çorumlu Uzman Çavuş Ayhan Şahin(27)'in kullandığı 44 ACD 695 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Uzman Çavuş Şahin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

1 ay sonra baba olacaktı

Öte yandan, talihsiz kazada hayatını kaybeden Mecitözü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ayhan Şahin'in eşinin hamile olduğu ve 1 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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