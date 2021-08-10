1,5 yıl sonra ilk sahne Coşkun Sabah "Çocuklar gibi sevinçliyim"
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1,5 yıl sonra ilk sahne Coşkun Sabah "Çocuklar gibi sevinçliyim"

1,5 yıl sonra ilk sahne Coşkun Sabah 'Çocuklar gibi sevinçliyim'
Bültenler - Haberler | Güncel

Coşkun Sabah pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara vermek zorunda kaldığı sahneye, Salı gecesi Alaçatı Şerefe'de kavuşuyor.

Sahneye kavuşuyor

Alaçatı'da sevenleriyle buluşuyor

Ünlü sanatçı geçtiğimiz hafta orman yangınları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı sahne çalışmasında ilk kez düet yaptığı Canan Çal'a da yer verecek ve ilk kez bir sanatçı ile sahnede ikili şarkı söyleyecek.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu ve bestekarı ud üstadı Coşkun Sabah hayranları ile bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez bir eğlence mekanında sahne alarak buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle sahne çalışmalarını askıya alan Coşkun Sabah Çeşme Alaçatı'da Şerefe adlı mekanda Salı gecesi sahnede olacak. Adeta bir çocuk gibi sevinçli olan sanatçı çok heyecanlı olduğunu belirterek "Hayatımda hiç bu kadar sevinçli olduğumu hatırlamıyorum. İçim içime sığmıyor. Çocuklar gibi sevinçliyim. Sahneye çıkma sevincim aslında bütün sanatçı ve müzisyen arkadaşlarım adınadır. Bu kötü günleri müzik camiası olarak hep birlikte geride bırakıyoruz inşallah" dedi.

Bir hafta ertelemişti…

Ünlü sanatçı geçtiğimiz hafta yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle bu çalışmasını bir hafta ertelemişti. Yangınlardan dolayı büyük üzüntü yaşadığını da belirten sanatçı Alaçatı Şeref'de sahnede bir ilki de yaşayacak. Geçtiğimiz günlerde "Gönlümüz Kıymetlisi" adlı yeni şarkısında Canan Çal ile birlikte ilk kez düet yapan sanatçı, bu kez sahne çalışmasında ilk kez bir sanatçı ile sahnesini de paylaşmış olacak. Canan Çal'ı sahne çalışmasına dahil eden Coşkun Sabah "Canan Çal çok başarılı bir ses. Sahnede ilk kez birlikte şarkı söyleme keyfin de varacağız. Alaçatı sahnemiz çok renkli geçecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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