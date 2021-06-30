1,5 milyon TL'lik tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Antik Yunan dönemine ait, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki heykeli satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakaladıAntalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri ilçede tarih...

Antalya'nın Alanya ilçesinde Antik Yunan dönemine ait, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki heykeli satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakaladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri ilçede tarih eser kaçaklığı yapıldığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu öğrenilen Asklepios isimli heykeli Y.E. (56) isimli şüphelinin satmaya çalıştığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Jandarma ekipleri, dün 19.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde şüpheli Y.E.'yi otomobiliyle ilerlediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda satmaya çalıştığı antika heykel ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eser ise incelenmek üzere Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı