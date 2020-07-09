09 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 09 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:20 Yüksek Sosyete 01:30 İşler Güçler 02:30 Yüksek Sosyete 03:00 Yüksek Sosyete 03:10 Dolunay 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 20:00 Eyvah Eyvah 3 22:30 Eyvah Eyvah 3 22:45 Hızlı ve Öfkeli 8 Kaynak: InterSinema.com