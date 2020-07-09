09 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
09 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
09.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:20 Yüksek Sosyete
01:30 İşler Güçler
02:30 Yüksek Sosyete
03:00 Yüksek Sosyete
03:10 Dolunay
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:30 Eyvah Eyvah 3
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
Kaynak: InterSinema.com