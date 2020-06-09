09 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
09 Haziran 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
09.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 06:46
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 En Büyük Şaban
00:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 İçerde
04:00 Kalp Atışı
05:15 Kalp Atışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Kaynak: InterSinema.com