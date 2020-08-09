09 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
09 Ağustos 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
09.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:03
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Medcezir
00:15 Kın
02:00 Kaçak Gelinler
04:00 Aramızda Kalsın
04:00 İki Aile
05:30 Aramızda Kalsın
05:30 Kara Sevda
06:00 İki Aile
07:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşler 3
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Afacan Beşler 4
12:45 Afacan Beşler 3
14:45 Aramızda Kalsın
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ayşecik ile Ömercik
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Kın
20:00 Kurtarıcı
22:15 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com