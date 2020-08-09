09 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 09 Ağustos 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Medcezir 00:15 Kın 02:00 Kaçak Gelinler 04:00 Aramızda Kalsın 04:00 İki Aile 05:30 Aramızda Kalsın 05:30 Kara Sevda 06:00 İki Aile 07:00 İki Aile 08:00 Afacan Beşler 3 10:00 Kaçak Gelinler 12:30 Afacan Beşler 4 12:45 Afacan Beşler 3 14:45 Aramızda Kalsın 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Ayşecik ile Ömercik 17:00 Delisin 18:45 Star Haber 20:00 Kın 20:00 Kurtarıcı 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com