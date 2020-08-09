09 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
09 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Yarının Dünyası
00:30 Kardeş Payı
01:55 Kanatsız Kuşlar
02:45 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Bitirim İkili 3
08:00 Kediler ve Köpekler
09:45 HIzlı ve Öfkeli 6
10:00 Aşk Sana Benzer
12:10 Dizi TV
12:30 Gençliğim Eyvah
12:55 Şans Kapıyı Çalınca
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:45 Öncü Kuvvet
Kaynak: InterSinema.com