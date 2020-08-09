09 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 09 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Yarının Dünyası 00:30 Kardeş Payı 01:55 Kanatsız Kuşlar 02:45 Kanatsız Kuşlar 05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Bitirim İkili 3 08:00 Kediler ve Köpekler 09:45 HIzlı ve Öfkeli 6 10:00 Aşk Sana Benzer 12:10 Dizi TV 12:30 Gençliğim Eyvah 12:55 Şans Kapıyı Çalınca 15:40 Bir Zamanlar Çukurova 15:40 Şans Kapıyı Çalınca 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:45 Öncü Kuvvet Kaynak: InterSinema.com