09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular - Haberler
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09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, izleyenleri duygulandırdı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, izleyenleri duygulandırdı.

Kaynarca ilçesi Turnalı Hacı Osman Akgün İlköğretim Okulu öğretmenleri ve 200 öğrenci tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla video çalışması yapıldı. Okul bahçesinde '09.04' ile '09.05' yazarak yuvarlak bir saat şeklinde bir araya gelen öğrencilerin koreografisi kamerayla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda izleyenleri duygulandırdı. Videoda 'Saatlerimiz hala dokuzu dört geçiyor' temasıyla öğrencilerce oluşturulan saatin, 09.05'i göstermesiyle sirenlerin çalması ve Atatürk'e saygı duruşunda bulunması yer alıyor. - SAKARYA

09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular

09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular

09.04'te zamanı durdurmak için saat oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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