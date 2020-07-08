08 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
08.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:46
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Leyla ile Mecnun
02:05 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
04:40 3'te 3 Tarih
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
07:10 Osmanlı Tokadı
09:50 Tozkoparan
10:20 Tozkoparan
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:35 Elimi Bırakma
13:00 Elimi Bırakma
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Sinema
20:00 Benim Adım Melek
21:45 3'te 3 Tarih
23:40 Yiyeceğin Serüveni
23:45 Belgesel
23:45 Şampiyon
Kaynak: InterSinema.com