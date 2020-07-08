08 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Leyla ile Mecnun 02:05 52 Hafta 02:35 Elimi Bırakma 04:40 3'te 3 Tarih 05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:05 Sağlıklı Mutfak 06:35 Aslan Ailem 07:10 Osmanlı Tokadı 09:50 Tozkoparan 10:20 Tozkoparan 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:35 Elimi Bırakma 13:00 Elimi Bırakma 16:05 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Sinema 20:00 Benim Adım Melek 21:45 3'te 3 Tarih 23:40 Yiyeceğin Serüveni 23:45 Belgesel 23:45 Şampiyon Kaynak: InterSinema.com