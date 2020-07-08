08 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
08.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Beni Satan Casus
00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı
02:35 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Oflu Hocanın Şifresi
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
22:00 Tam Gaz
Kaynak: InterSinema.com