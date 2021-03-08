08 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
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08 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

08.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 06:47
08 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

08 Mart 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor

05:05 Teknik Analiz

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Spor Bülteni

12:40 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Giresunspor

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Bursaspor

16:00 Dakika Skor

17:30 Adanaspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altay - Tuzlaspor A.Ş.

19:35 Aktüel Futbol

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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