08 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 08 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:00 Maç Sonu 01:15 Süper Lig Maç Sonu 02:00 Maç Sonu 02:00 Süper Lig Maç Sonu 03:15 Özel Röportaj 03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 04:30 Idrissa Gueye İle Seyahat 04:30 Maç Saati 05:00 Dünden Bugüne 05:30 Maç Sonu 05:45 Süper Lig Maç Sonu 06:15 UEFA Şampiyonlar Ligi 07:00 Maç Saati 07:15 Özel Röportaj 08:45 Maç Saati 09:30 Maç Sonu 09:45 Süper Lig Maç Sonu 10:30 Maç Sonu 10:45 Süper Lig Maç Sonu 12:00 Taraftar 12:00 Futbolun Şehirleri 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 13:05 Maç Başlıyor 13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 14:15 Devre Arası 14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor 14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 15:00 Futbolun Şehirleri 15:30 Maç Önü 15:30 Maç Sonu 16:00 UEFA Avrupa Ligi 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor 17:30 Dünden Bugüne 17:45 Devre Arası 18:00 Gaziantep FK - Trabzonspor 18:00 Maç Önü 19:00 DG Sivasspor - Galatasaray 19:00 Maç Önü 19:45 Devre Arası 20:00 DG Sivasspor - Galatasaray 20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor 20:45 Devre Arası 21:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor 21:00 Maç Sonu 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 23:30 Maç Saati Kaynak: InterSinema.com