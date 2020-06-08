08 Haziran 2020 Show Yayın Akışı 08 Haziran 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:00 En Büyük Şaban 00:15 Kıyamete Bir Kala 01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 01:45 Kıyamete Bir Kala 03:15 Kalp Atışı 04:00 Kalp Atışı 06:00 Pis Yedili 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Zahide Yetiş'le 10:00 Pazar Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Karaoğlan Geliyor 14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 22:15 En Büyük Şaban 22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun Kaynak: InterSinema.com