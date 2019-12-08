08 Aralık 2019 Star Yayın Akışı
08 Aralık 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Züğürt Ağa
02:00 Güvercin
04:15 Ufak Tefek Cinayetler
05:40 Güvercin
07:00 Züğürt Ağa
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Benim Tatlı Yalanım
15:45 Çocuk
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
23:30 Replikalar