07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 07 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Lig Hatırası 01:00 Belçika - İtalya 01:15 Cristiano Ronaldo Goller 01:20 Bundesliga 01:30 Chelsea Goller 01:55 Spor Kitaplığı 02:00 Hollanda - Arjantin 02:40 Futbol Akşamı 03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 04:00 Portekiz - İzlanda 04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi 04:45 Almanya - Arjantin 05:40 Bundesliga 05:45 Cristiano Ronaldo Goller 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Almanya - Arjantin 11:00 Portekiz - İzlanda 12:40 Premier Lig 12:40 Siyah Beyaz Anılar 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Manşet 13:00 Süper Lig Özetler 13:30 Chelsea Goller 13:55 Kamu Spotu: İşte Spor 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 Belçika - İtalya 16:00 Hırvatistan - İspanya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:00 Nostaljik Maçlar 20:40 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 20:40 Inter Goller 20:50 Milan Goller 20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 Portekiz - İzlanda 23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye Kaynak: InterSinema.com