07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Portekiz, Trt, TV

07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

07 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

07.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 06:45
07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Lig Hatırası

01:00 Belçika - İtalya

01:15 Cristiano Ronaldo Goller

01:20 Bundesliga

01:30 Chelsea Goller

01:55 Spor Kitaplığı

02:00 Hollanda - Arjantin

02:40 Futbol Akşamı

03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

04:00 Portekiz - İzlanda

04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi

04:45 Almanya - Arjantin

05:40 Bundesliga

05:45 Cristiano Ronaldo Goller

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Almanya - Arjantin

11:00 Portekiz - İzlanda

12:40 Premier Lig

12:40 Siyah Beyaz Anılar

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Manşet

13:00 Süper Lig Özetler

13:30 Chelsea Goller

13:55 Kamu Spotu: İşte Spor

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Belçika - İtalya

16:00 Hırvatistan - İspanya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Nostaljik Maçlar

20:40 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

20:40 Inter Goller

20:50 Milan Goller

20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller

21:00 Futbol Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 Portekiz - İzlanda

23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

Kaynak: InterSinema.com

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