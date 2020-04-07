07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
07 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Lig Hatırası
01:00 Belçika - İtalya
01:15 Cristiano Ronaldo Goller
01:20 Bundesliga
01:30 Chelsea Goller
01:55 Spor Kitaplığı
02:00 Hollanda - Arjantin
02:40 Futbol Akşamı
03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
04:00 Portekiz - İzlanda
04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:45 Almanya - Arjantin
05:40 Bundesliga
05:45 Cristiano Ronaldo Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Almanya - Arjantin
11:00 Portekiz - İzlanda
12:40 Premier Lig
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Manşet
13:00 Süper Lig Özetler
13:30 Chelsea Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Belçika - İtalya
16:00 Hırvatistan - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
20:40 Inter Goller
20:50 Milan Goller
20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Portekiz - İzlanda
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
Kaynak: InterSinema.com