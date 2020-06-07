07 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
07 Haziran 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Hıçkırık
02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi
03:30 Aslan Ailem
03:35 En Son Babalar Duyar
05:20 Yeditepe İstanbul
05:55 Bir Yusuf Masalı
06:10 Bir Yusuf Masalı
08:00 Uğurlugiller
08:30 Böyle Bitmesin
09:20 9. Hariciye Koğuşu
10:05 Perihan Abla
10:45 Diriliş Ertuğrul
12:05 Gülşen Abi
12:50 En Son Babalar Duyar
13:45 Ailenin Yeni Üyesi
14:55 Yeni Hayat
15:05 Yeditepe İstanbul
17:00 Kalk Gidelim
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Vizontele Tuuba
20:00 Seksenler
23:00 Filinta
23:30 Zaman Matinesi
Kaynak: InterSinema.com