07 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 07 Haziran 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Hıçkırık 02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi 03:30 Aslan Ailem 03:35 En Son Babalar Duyar 05:20 Yeditepe İstanbul 05:55 Bir Yusuf Masalı 06:10 Bir Yusuf Masalı 08:00 Uğurlugiller 08:30 Böyle Bitmesin 09:20 9. Hariciye Koğuşu 10:05 Perihan Abla 10:45 Diriliş Ertuğrul 12:05 Gülşen Abi 12:50 En Son Babalar Duyar 13:45 Ailenin Yeni Üyesi 14:55 Yeni Hayat 15:05 Yeditepe İstanbul 17:00 Kalk Gidelim 17:15 Soru Küpü 19:00 Ana Haber 20:00 Vizontele Tuuba 20:00 Seksenler 23:00 Filinta 23:30 Zaman Matinesi Kaynak: InterSinema.com