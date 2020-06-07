07 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 07 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Gözcüler 3: Büyük Oyun 00:45 Son Durak 01:40 Esra Erol'da 02:05 Gözcüler 3: Büyük Oyun 03:50 Bir Zamanlar Çukurova 04:50 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Kardeş Payı 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 11:30 Kardeş Payı 12:05 Kuruluş Osman 13:00 Moana 15:00 Kuruluş Osman 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 96 Saat 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:50 Karate Kid Kaynak: InterSinema.com