07 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
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07 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

07 Ağustos 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

07 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
07.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 07:51

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Jurassic Park 3

00:30 Öldürme Arzusu

02:30 Kaçak Gelinler

04:00 Aramızda Kalsın

04:32 Kara Sevda

05:30 Kara Sevda

07:00 İki Aile

10:30 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Jurassic Park 3

20:00 Deli Deli Küpeli

21:45 Çember: Araf

22:00 Deli Deli Küpeli

Kaynak: InterSinema.com

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