06 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
00:05 Kuşlarla Yolculuk
02:25 Sahur Bereketi
04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:05 52 Hafta
05:05 Dert Ortağı
05:20 İki Ekmek Bir Vefa
05:50 Sağlıklı Mutfak
06:35 Bir Yusuf Masalı
08:55 Yamak Ahmet
09:45 İyi Fikir
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 İki Ekmek Bir Vefa
11:50 Tam Zamanı
11:55 Vefa Dediğin
12:05 Tam Zamanı
12:30 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:00 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:00 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
15:00 Uzaktan Erişim
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 3'te 3 Tarih
22:05 3'te 3 Tarih
22:05 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:35 Mesnevi'den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com