06 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Akıllara Seza 00:00 Hıçkırık 01:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi 02:05 Ege'nin Hamsisi 02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi 03:15 Aslan Ailem 03:35 Tam Zamanı 03:55 Dert Ortağı 04:25 Ferhunde Hanım ve Kızları 04:30 Dert Ortağı 04:50 Uzaktan Erişim 05:20 Sağlıklı Mutfak 05:40 Bir Yusuf Masalı 06:05 Aslan Ailem 08:10 Uğurlugiller 09:15 9. Hariciye Koğuşu 09:30 İyi Fikir 10:15 Perihan Abla 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:10 Gülşen Abi 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 12:50 En Son Babalar Duyar 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:05 Yeditepe İstanbul 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Ege'nin Hamsisi 17:15 Soru Küpü 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hıçkırık 20:00 Vizontele Tuuba 22:30 Filinta 22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 23:00 Filinta Kaynak: InterSinema.com