06 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Akıllara Seza
00:00 Hıçkırık
01:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi
02:05 Ege'nin Hamsisi
02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi
03:15 Aslan Ailem
03:35 Tam Zamanı
03:55 Dert Ortağı
04:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
04:30 Dert Ortağı
04:50 Uzaktan Erişim
05:20 Sağlıklı Mutfak
05:40 Bir Yusuf Masalı
06:05 Aslan Ailem
08:10 Uğurlugiller
09:15 9. Hariciye Koğuşu
09:30 İyi Fikir
10:15 Perihan Abla
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:10 Gülşen Abi
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
12:50 En Son Babalar Duyar
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:05 Yeditepe İstanbul
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hıçkırık
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Filinta
22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:00 Filinta
Kaynak: InterSinema.com