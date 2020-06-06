06 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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06 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

06 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

06 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
06.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Akıllara Seza

00:00 Hıçkırık

01:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi

02:05 Ege'nin Hamsisi

02:20 Tutunamayanlar Çevrimiçi

03:15 Aslan Ailem

03:35 Tam Zamanı

03:55 Dert Ortağı

04:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

04:30 Dert Ortağı

04:50 Uzaktan Erişim

05:20 Sağlıklı Mutfak

05:40 Bir Yusuf Masalı

06:05 Aslan Ailem

08:10 Uğurlugiller

09:15 9. Hariciye Koğuşu

09:30 İyi Fikir

10:15 Perihan Abla

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:10 Gülşen Abi

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

12:50 En Son Babalar Duyar

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:05 Yeditepe İstanbul

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hıçkırık

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Filinta

22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

23:00 Filinta

Kaynak: InterSinema.com

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