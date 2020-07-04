04 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
04.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:46
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Hayat Kurtaranlar
00:55 Elimi Bırakma
00:55 Kalk Gidelim
03:35 Ege'nin Hamsisi
03:45 Elimi Bırakma
06:05 Bir Yusuf Masalı
08:20 Uğurlugiller
09:50 Parmak Damgası
10:35 Perihan Abla
11:00 Perihan Abla
12:30 Gülşen Abi
13:15 En Son Babalar Duyar
14:20 Yeditepe İstanbul
16:15 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:45 Filinta
Kaynak: InterSinema.com