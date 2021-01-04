04 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
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04 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

04.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 06:46
04 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:45 Benim Adım Melek

03:05 Diriliş Ertuğrul

05:00 Şehirden Uzakta

05:15 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

07:00 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:00 Gönül Dağı

11:00 Kalk Gidelim

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:10 Bizim Köyün Şarkısı

15:55 Acemi Anneler

16:30 Tozkoparan İskender

17:15 Seksenler

17:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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