04 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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04 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

04.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 06:47
04 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 7. Birim

00:15 Sol Yanım

02:15 7. Birim

03:15 Suikast

03:45 Türk Müziği

04:45 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:30 Afacan Beşler 2

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

11:30 Zehir Hafiye

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Bak Şu Leyleğe

15:15 En Güzel Bölüm

15:40 Dizi

16:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

Kaynak: InterSinema.com

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