04 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
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04 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

04.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 06:45
04 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

02:30 Kanatsız Kuşlar

03:15 Kanatsız Kuşlar

04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:20 Oscar Çöllerde

11:45 Akıncı

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Akıncı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

20:00 Akıncı

22:50 Akıncı

23:40 Akıncı

Kaynak: InterSinema.com

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