04 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 04 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Premier Lig 01:00 Nijerya - Arjantin 01:20 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER 01:30 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA 01:30 Hollanda - Meksika 02:40 Futbol Akşamı 03:10 Futbol Akşamı 03:40 Almanya - Gana 04:10 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ 04:10 Brezilya - Şili 05:20 Premier Lig 05:30 Bir Oyundan Fazlası 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Spor Artı 06:30 Bir Oyundan Fazlası 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 Hava Yarışları 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Efsanelerin İzinde 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:00 Milan - Juventus 10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi 10:50 Premier Lig 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 Almanya - Gana 11:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:55 Kamu Spotu: İşte Spor 12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:25 Süper Lig Özetler 12:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 12:55 Kamu Spotu: İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:00 Spor Manşet 13:30 Sporcu Vizesi 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Arsenal - Bayern Munih 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Bir Oyundan Fazlası 15:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 15:50 Premier Lig 15:55 Kamu Spotu: Evde Spor 16:00 Hollanda - Meksika 16:00 Arjantin - Belçika 17:40 Bundesliga 17:55 Kamu Spotu: İşte Spor 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Bülteni 18:30 Süper Lig Özetler 19:00 Manchester City Goller 19:00 Spor Ana Haber 19:40 Manchester United Goller 20:00 Spor Bülteni 20:00 Liverpool Goller 20:30 Bundesliga 20:30 Chelsea Goller 20:50 Kamu Spotu: Evde Spor 21:00 Futbol Akşamı 21:05 Brezilya - Almanya 22:00 Spor Artı 22:45 Lazio Goller 23:00 Bayern Munih - Real Madrid 23:00 Brezilya - Şili Kaynak: InterSinema.com