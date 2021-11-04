04 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı
04 Kasım 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:30 Bizim Köyün Kızları
05:55 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
23:55 Masumlar Apartmanı
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