04 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:30 Bizim Köyün Kızları

05:55 Şampiyon

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Teşkilat

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

23:55 Masumlar Apartmanı

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