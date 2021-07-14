'Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un değişimi inanılır gibi değil. İşte son hali...

90'ların fenomen dizisi 'Çılgın Bediş'te Oktay karakterine hayat veren Cenk Torun'un son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

90'ların sevilen dizilerinden 'Çılgın Bediş'in oyuncularından Cenk Torun, geçtiğimiz hafta oğlu Şan'ın Tarabya İngiliz Okulları'dan gerçekleşen mezuniyet törenine katıldı.

Nevin Ursavaş ile nikah masasına oturan turizm danışmanı Cenk torun boyu kadar oğlu Şan'ın bu özel gününden oldukça gururlandı. Uzun zaman ekranlardan uzak duran oyuncu, törene katılan herkes için sürpriz oldu.

Kaynak: Snob Magazin