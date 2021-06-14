'Camdaki Kız' Nalan'ın giydiği gelinliğin fiyatı ortaya çıktı

Perşembe akşamı sezon finaliyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Gelinliği tasarlayan atölyenin telefonları susmazken Kraliyet Ailesi'nin tercih ettiği ziberlin kumaştan özel üretilen gelinliğin 43 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolü Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız, 9. bölümüyle 10 Haziran'da sezon finali yaptı. Dizideki sahneler kadar Nalan'ın düğün günü giydiği gelinlik de çok konuşuldu. Bölümün ardından gelinliğe talep patlamasının olduğunu belirten işletmenin üretim sorumlusu "Sabahtan beri telefonlarımız durmuyor. Herkes gelinliği görüp denemek istiyor ancak şuan bu modelin üretimi yok. Tasarım ihtişamını sadeliğinden alıyor" dedi.

Kraliyet Ailesi'nin kıyafetlerinde tercih edilen ziberlin kumaşının kullanıldığı gelinliğin swarovski kaplı tacı, taş işlemeli duvağı ve gelinliğin toplam fiyatı ise tamı tamına 43 bin TL. Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in tüm provalara aksatmadan geldiğini belirten Lale Baş, "Gelinlik için günlerce dizi ekibiyle görüşmeler yaptı. Çok ince düşünülerek tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin