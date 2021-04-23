'Camdaki Kız'daki bekaret testi sahnesi tepki çekti
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'Camdaki Kız'daki bekaret testi sahnesi tepki çekti

'Camdaki Kız'daki bekaret testi sahnesi tepki çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Burcu Biricik'in 'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği Nalan karakterinin bekaret testi sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizideki o sahneye tepki yağdı. İşte detaylar...

Burcu Biricik'in 'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği Nalan karakterinin bekaret testi sahnesi tepki topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, projede böyle bir sahnenin kullanmasına isyan etti. Camdaki Kız'ın bu sahnesi Twitter'da trend topic listesinin birinci sırasına yerleşti.

Geçtiğimiz aylarda uzun süre konuşulan 'Çıplak' dizisinin senaristi Merve Göntem, "diye bir dizinin varlığından rahatsız olup yarın öbür gün yapacağı işten olmama korkusuyla 3 maymun olanlar, ahlaksız bulanlar, bu ülkede hala bekaret kontrolü sahnesi çekiliyor. Televizyonda yayınlanıyor. Markalar bu dizilere girmek için savaşıyor. İnanılmaz..." diye tepki gösterdi.

Hazal Kaya, başrol oynadığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki bekaret testi sahnesi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını ve şeker hastalığının ortaya çıktığını söylemişti.

Kaya, "Başrolünü oynadığım 'Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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