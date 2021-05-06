'Beni Bırakma' dizisinde şok ayrılık
'Beni Bırakma' dizisinin başrol oyuncularından Esengül Aypek'in dördüncü sezonda projeden ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Atv'de yayınlanan günlük dizi 'Beni Bırakma'da Meltem karakterine hayat veren Esengül Aypek'in, diziden ayrılacağı konuşuluyor. Oyuncunun, 8 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan projenin gelecek sezonunda yer almayacağı iddia edildi. Aypek, Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Snob Magazin