'Beni Bırakma' dizisinde şok ayrılık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Beni Bırakma' dizisinde şok ayrılık

'Beni Bırakma' dizisinde şok ayrılık
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Beni Bırakma' dizisinin başrol oyuncularından Esengül Aypek'in dördüncü sezonda projeden ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Atv'de yayınlanan günlük dizi 'Beni Bırakma'da Meltem karakterine hayat veren Esengül Aypek'in, diziden ayrılacağı konuşuluyor. Oyuncunun, 8 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan projenin gelecek sezonunda yer almayacağı iddia edildi. Aypek, Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Beni Bırakma' dizisinde şok ayrılık - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:19:52. #1.14#

title