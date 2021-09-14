'Aziz'den ilk fotoğraflar Murat Yıldırım'dan geldi! İşte dizideki imajı...
Show TV'de ekranlara gelecek olan, Murat Yıldırım'in başrolünü Damla Sönmez ve Simay Barlas'la paylaştığı Aziz dizisinden ilk kareler görücüye çıktı. İşte detaylar...
Show TV'de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi "Aziz"den ilk kareler paylaşıldı. Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Dizi, 1934'ler Antakya'sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.
Antakya'nın en bu¨yu¨k ve tek halı u¨reticisi olan Payidar ailesinin ogˆlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik ic¸inde bir hayat su¨rdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) ogˆlu Tegˆmen Andre'yi o¨ldu¨rmesiyle Aziz'in kaderi degˆis¸ir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.
Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla yakında Show TV'de başlıyor.