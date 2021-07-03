03 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
03 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
03:45 Kupa Gecesi
05:45 UEFA Euro 2020 Özetler
06:10 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Hafta Sonu
14:55 Wimbledon Tenis Turnuvası
17:00 Kupa Günlüğü
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
20:45 UEFA Euro 2020 Özetler
22:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com