03 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

03 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:47
03 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

01:30 Yatıya Misafirim Var

03:15 Müzik Arası

03:30 Gelinim Mutfakta

04:15 Küçük Ağa

05:30 Sihirli Annem

06:30 Sihirli Annem

07:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yılbaşı Ailesi

14:00 Çetin Ceviz

15:45 Hekimoğlu

16:45 Herkül: Efsane Başlıyor

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

22:45 Herkül: Efsane Başlıyor

23:45 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 03 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Haberler TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 06:48:49. #1.15#
title