03 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

03.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 06:45

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

00:15 Doya Doya Moda

01:30 Komedi Türkiye

03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 8x8

05:15 Gel Konuşalım

05:30 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

09:30 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panorama 2020

12:45 Doya Doya Moda

13:00 Doya Doya Moda

15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com