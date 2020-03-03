03 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
03 Mart 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
00:15 Doya Doya Moda
01:30 Komedi Türkiye
03:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 8x8
05:15 Gel Konuşalım
05:30 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
09:30 Gel Konuşalım
10:45 Survivor Panorama 2020
12:45 Doya Doya Moda
13:00 Doya Doya Moda
15:45 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com