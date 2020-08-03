03 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 01:10 Filinta 02:15 Diriliş Ertuğrul 04:10 Böyle Bitmesin 04:35 Yeditepe İstanbul 05:40 Ege'nin Hamsisi 06:20 İncir Ağacı 07:30 Böyle Bitmesin 08:45 Yeşil Deniz 10:00 Diriliş Ertuğrul 11:15 Tozkoparan 12:40 Ulak 12:55 Hangimiz Sevmedik 13:45 Yeni Hayat 15:45 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı 20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı 21:50 Meraklı Köfteci 22:00 Çarıklı Milyoner 23:30 Hanımağa'nın Gelinleri 23:45 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com