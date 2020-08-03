03 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:10 Filinta
02:15 Diriliş Ertuğrul
04:10 Böyle Bitmesin
04:35 Yeditepe İstanbul
05:40 Ege'nin Hamsisi
06:20 İncir Ağacı
07:30 Böyle Bitmesin
08:45 Yeşil Deniz
10:00 Diriliş Ertuğrul
11:15 Tozkoparan
12:40 Ulak
12:55 Hangimiz Sevmedik
13:45 Yeni Hayat
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
21:50 Meraklı Köfteci
22:00 Çarıklı Milyoner
23:30 Hanımağa'nın Gelinleri
23:45 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com