03 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Ölüm Dövüşü 01:15 İstanbul Yeditepe Konserleri 01:30 İngiliz İşi 02:00 Ölüm Dövüşü 02:05 En Güzel Bölüm 02:20 Kaçak Gelinler 03:30 Kaçak Gelinler 03:40 Türk Müziği 04:40 Aramızda Kalsın 05:20 Aramızda Kalsın 06:00 İki Aile 07:00 İki Aile 08:00 Afacan Beşler 10:00 Kaçak Gelinler 13:00 Afacan Beşler 2 13:30 Aramızda Kalsın 14:45 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 17:00 Boşver Arkadaş 18:45 Star Haber 20:00 Büyük Baskın 20:00 Godzilla 22:15 Büyük Baskın 22:30 Godzilla Kaynak: InterSinema.com