03 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ölüm Dövüşü
01:15 İstanbul Yeditepe Konserleri
01:30 İngiliz İşi
02:00 Ölüm Dövüşü
02:05 En Güzel Bölüm
02:20 Kaçak Gelinler
03:30 Kaçak Gelinler
03:40 Türk Müziği
04:40 Aramızda Kalsın
05:20 Aramızda Kalsın
06:00 İki Aile
07:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşler
10:00 Kaçak Gelinler
13:00 Afacan Beşler 2
13:30 Aramızda Kalsın
14:45 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
17:00 Boşver Arkadaş
18:45 Star Haber
20:00 Büyük Baskın
20:00 Godzilla
22:15 Büyük Baskın
22:30 Godzilla
Kaynak: InterSinema.com