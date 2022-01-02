02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
02 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 2021'in En İyi Golleri
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
03:10 Spor Kitaplığı
03:15 Almanak 2021
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2021 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - İspanya
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 2021 Derleme
14:00 Fransa - İsviçre
16:00 Spor Bülteni
17:00 2021'in En İyi Golleri
17:55 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
20:00 Spor Akşamı
21:00 Spor Hafta Sonu
23:00 Gündem Futbol
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