02 Ocak 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar

08:50 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn

11:00 Ah Nerede

13:00 Kiralık Aşk

16:00 Annemizi Saklarken

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı