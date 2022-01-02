02 Ocak 2022 Star Yayın Akışı
02 Ocak 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar
08:50 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
11:00 Ah Nerede
13:00 Kiralık Aşk
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı