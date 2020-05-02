02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
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02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
02.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 06:45

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:40 Evde Biz Bize

01:15 Evde Biz Bize

02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:30 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Kardeş Payı

13:00 Gün Ortası

13:40 Kardeş Payı

14:00 Evde Biz Bize

15:25 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kardeş Payı

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:20 Kardeş Payı

23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

23:40 Son Durak

Kaynak: InterSinema.com

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