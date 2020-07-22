01 nerenin plaka kodu? 01 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri Türkiye'de yer alan toplam 81 şehrin kendilerine özel plaka kodları vardır. Bu plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 01 nerenin plakasıdır, plaka harfleri nelerdir şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 01 plaka kodu Adana iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 01. sırada olan ilimiz Adana'dır. Adana'nın plaka kodu 01'dir.

01 NERENİN PLAKASI?

01 plakası hangi ilin? : Adana

01 il plakası Adana iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 01 olanlar Adana iline ait demektir.

Ayrıca 01 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Adana'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 01 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Adana'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ADANA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Adana'nın plaka kodu 01'dir. Ek olarak plakada 01 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Adana'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Adana merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Adana Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

Adana'nın Merkez ilçesi çıkışlı arabalarının hepsinin plaka kodu ve harfleri; 01 A 0001 - 01 A 9999 arasında, 01 AA 001 - 01 AZ 999 arasında, 01 BA 001 - 01 BZ 999 arasında, 01 CA 001 - 01 CZ 999 arasında, 01 DA 001 - 01 DZ 999 arasında, 01 EA 001 - 01 EZ 999 arasında, 01 FA 001 - 01 FZ 999 arasında, 01 GA 001 - 01 GZ 999 arasında, 01 HA 001 - 01 HZ 999 arasında, 01 KA 001 - 01 KZ 999 arasında, 01 LA 001 - 01 LZ 999 arasında, 01 MA 001 - 01 MB 999 arasında, 01 NA 001 - 01 NZ 999 arasında, 01 PA 001 - 01 PZ 999 arasında, 01 SA 001 - 01 SZ 999 arasında, 01 TA 001 - 01 TZ 999 arasında, 01 UA 001 - 01 UZ 999 arasında olmaktadır.

Adana Ceyhan ilçesi plaka kodu harfleri: 01 MY 001 - 01 MY 999 arasında, 01 VA 001 - 01 VZ 999 arasında, 01 F 0001 - 01 F 9999 arasında, 01 L 0001 - 01 L 9999 arasında, 01 V 0001 - 02 V 9999 arasında olmaktadır.

Adana Kozan ilçesi plaka kodu harfleri: 01 RA 001 - 01 RZ 999 arasında, 01 D 0001 - 01 D 9999 arasında, 01 Y 0001 - 01 Y 9999 arasında olmaktadır.

Adana İmamoğlu ilçesi plaka kodu harfleri: 01 R 0001 - 01 R 9999 arasında olmaktadır.

Adana Pozantı ilçesi plaka kodu harfleri: 01 P 0001 - 01 P 9999 arasında olmaktadır.

Adana Saimbeyli ilçesi plaka kodu harfleri: 01 YAA 01 - 01 YZZ 99 arasında olmaktadır.

Adana Turfanbeyliilçesi plaka kodu harfleri: 01 Z 0001 - 01 Z 9999 arasında olmaktadır.

Adana ilçeleri

Kısacası Adana iline kayıtlı olan araçların plakası 01 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.