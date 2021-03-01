01 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Mart 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Lig Hatırası
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Teknik Analiz
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Menemenspor - Beypiliç Boluspor
15:55 Bursaspor - Akhisarspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankaraspor
18:55 Giresunspor - Altay
21:00 Stadyum
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com