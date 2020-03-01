01 Mart 2020 Star Yayın Akışı
01 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Çember: Kızımı Bulun
00:15 Güvercin
01:45 Afacan Beşler
02:45 Deccal 2
03:20 Sevdim Seni Bir Kere
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:40 Sevdim Seni Bir Kere
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
07:30 Hayat Sırları
09:45 Çocuk
12:20 Ninja Kaplumbağalar 2
12:30 Afacan Beşler
14:00 Babil
14:15 Ninja Kaplumbağalar 2
16:00 Güvercin
16:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Mumya
20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2
22:00 Titanların Savaşı
22:00 Mumya
23:30 Pamuk Prenses ve Avcı 2
Kaynak: InterSinema.com