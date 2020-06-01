01 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
01 Haziran 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:00 Kalp Atışı
02:15 Kalp Atışı
03:15 Pis Yedili
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Sümela'nın Şifresi: Temel
15:45 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
20:00 Görevimiz Tatil
21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan
22:15 Aşk Tutulması
23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Kaynak: InterSinema.com