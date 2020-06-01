01 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
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01 Haziran 2020 Show Yayın Akışı

01 Haziran 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

01 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
01.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Kalp Atışı

02:15 Kalp Atışı

03:15 Pis Yedili

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Sümela'nın Şifresi: Temel

15:45 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

20:00 Görevimiz Tatil

21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan

22:15 Aşk Tutulması

23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kaynak: InterSinema.com

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