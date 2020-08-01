01 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
01.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:53
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
03:30 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Bodrum Masalı
06:00 Kavak Yelleri
07:30 İkizler Memo-Can
10:00 Geniş Aile
12:00 Evim Şahane
13:30 Çok Gezenti
14:45 Çocuklar Duymasın
16:30 Akasya Durağı
19:00 Kelime Oyunu
20:45 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com