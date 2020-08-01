01 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Kardeş Payı 00:10 Su Dünyası 01:40 Kanatsız Kuşlar 03:07 Kanatsız Kuşlar 04:40 Hercai 05:20 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Bitirim İkili 10:00 Şans Kapıyı Çalınca 10:00 Hızlı ve Öfkeli 12:00 Beni Bırakma 13:00 Gün Ortası 13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 14:00 Beni Bırakma 15:00 Gençliğim Eyvah 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:00 Bitirim İkili Kaynak: InterSinema.com