01 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kardeş Payı
00:10 Su Dünyası
01:40 Kanatsız Kuşlar
03:07 Kanatsız Kuşlar
04:40 Hercai
05:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Bitirim İkili
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:00 Hızlı ve Öfkeli
12:00 Beni Bırakma
13:00 Gün Ortası
13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli
14:00 Beni Bırakma
15:00 Gençliğim Eyvah
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Bitirim İkili
Kaynak: InterSinema.com