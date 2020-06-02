0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?
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0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

0-1 yaş arası bebekler için 0-3, 4-6, 6-9 ve 9-12 aylık dönemler için farklı oyuncaklar alınmalıdır. Bu oyuncaklar dönemine göre eğlence, eğitsel ya da fiziksel gelişim gibi farklı amaçlara dönük olarak tasarlanmış olabilir. Peki, 0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?
02.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:55

Bebekli yaşam ebeveynler için uykusuz gecelerin yanında mini mini oyunları da beraberinde getiriyor. 1 yaş bebek oyuncakları her ne kadar bebeklere alınmış olsa da oyuncakların anne babaları daha fazla meşgul ettikleri bir gerçek.

0-3 AY OYUNCAKLARI

0-3 ay arası bebeklerin hayatları daha çok beslenme ve uyumaktan ibarettir. Eğlenceye vakit ayırdıkları zamanlarda onlara küçük olmayan üzerlerine karın üstü yatabilecekleri ses çıkaran oyuncaklar verebilirsiniz.

0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

4-6 AY ARASI BEBEKLER

Bebekler bu dönemde kavrama ve kontrol etme gibi becerilere sahip olurlar. Çıngıraklar, dişlikler ve sallayınca ses çıkaran oyuncaklar bu dönemde bebeklere verilebilir. Dönence üzerine yerleştirilecek müzikli oyuncakları dinlemesini ve tutmasını sağlayarak onun eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

6-9 AY ARASI BEBEKLER

Bebekler bu dönemde eşyalara uzanarak onları kavramak ve tatlarına bakmak isteyebilir. Bu dönemdeki bebekler için ışıklı ve müzikli oyuncakları tercih edebilirsiniz. Müzikli tekerlekli oyuncakları ittirmeye çalışmasını sağlayarak kaliteli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

9-12 AY ARASI BEBEKLER

Yürürken duruşunu ayarlıyor, mobilyaları kendisini dengede tutmak için kullanıyor. Top ona yuvarlanıyorsa yakalayabiliyor Hareketleri daha çeşitli ve kasıtlıdır. Jestlerle kendini ifade edebiliyor, el sallayabiliyor ya da kucağa alınmak için kollarını havaya kaldırabiliyor. Bakışınızı takip edebilir Üzerine düşmeden bir oyuncağa uzanabilir. Elleri daha çevik hale gelir ve objeleri birbirine geçirebilir.

0-1 yaş bebekler için oyuncak seçimi nasıl olmalı?

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