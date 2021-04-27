Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu
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Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu

Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu
Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ - Haberler | Güncel

NİĞDE'de boş arazide doğum yapan köpek ve 10 yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı, 9 yaşındaki Zümra da yavru köpeklerin gönüllü bakıcısı oldu.

NİĞDE'de boş arazide doğum yapan köpek ve 10 yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı, 9 yaşındaki Zümra da yavru köpeklerin gönüllü bakıcısı oldu.

Merkeze bağlı Efendibey Mahallesi Niğde Evleri mevkiindeki boş arazide doğum yapan köpek ve 10 yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı. Küçük Zümra, evlerinin karşısındaki derme çatma yuvada doğan köpek yavrularının gönüllü bakıcılığını yapmaya başladı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zümra Arıbaş, köpekleri  her gün ziyaret ederek, evinden yiyecek ve süt götürüp, elleriyle besliyor. Babaannesinin de desteğiyle köpeklerin ihtiyaçlarını karşılayan küçük Zümra, hayvanları çok sevdiğini söyledi.


Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu
Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu
Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu
Zümra, 10 yavru köpeğin gönüllü bakıcısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

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