Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!

Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Günün ilk karşılaşması saat 14: 00'da başlıyor!

Zula Süper Ligi'nde geçtiğimiz kıyasıya geçen mücadelelerin ardından yeni bir haftaya giriyoruz. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu dokuzuncu hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında Digital Athletics – KBB Kağıtspor Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki ABB Aski Espor – fastPay Wildcats karşılaşmasıyla 9. hafta birinci gün son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Digital Athletics –14: 00- KBB Kağıtspor Espor

Bal Espor -15: 00- Galatasaray

Çamlıca Espor -16: 00- Gamers of Future

Sangal Esports -17: 00- İstanbul Espor

ABB Aski Espor –18: 00- fastPay Wildcats

Yeni haftaya giriş yapıyorken zirvede yer alan ilk 3 takım ise şu şekilde oldu;

fastPay Wildcats - 40 Puan 

Galatasaray - 32 Puan

KBB Kağıtspor Espor - 32 Puan

Heyecan verici 9. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak nefes kesen bu karşılaşmaları sizlerde takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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