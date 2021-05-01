Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!

Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor!
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Günün ilk mücadelesi 14: 00'da başlıyor!

Zula Süper Lig 7. sezonu kaldığı yerden tüm hızı ile birlikte devam ediyor. Beşinci hafta mücadelelerin ardından ara verilen ligde, yeni bir haftaya giriyoruz. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu altıncı hafta birinci günün öne çıkan mücadelesi lider fastPay Wildcats - Digital Athletics arasında gerçekleşecek.

Günün ilk maçında Gamers of Future - KBB Kağıtspor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki Bal Espor - Sangal Esports karşılaşmasıyla 6. hafta birinci gün son bulmuş olacak.

Günün fikstürü şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 6. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Gamers of Future -14: 00- KBB Kağıtspor

ABB Aski Espor -15: 00- Çamlıca Espor

fastPay Wildcats -16: 00- Digital Athletics

İstanbul Espor -17: 00- Galatasaray

Bal Espor -18: 00- Sangal Esports

Heyecan verici 6. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak nefes kesen bu mücadeleleri izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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