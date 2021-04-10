Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Karşılaşmalar saat 14: 00'da başlıyor.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon tüm hızı ile devam ediyor. Şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile fastPay Wildcats zirvede namağlup bir şekilde yer alıyor. Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu dördüncü hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında Bal Espor - fastPay Wildcats 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki Dıgıtal Athletics - Galatasaray karşılaşmasıyla 4. hafta birinci gün son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 4. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Bal Espor -14: 00- fastPay Wildcats

ABB Aski Espor -15: 00- İstanbul Espor

Sangal Esports -16: 00- Gamers of Future

Çamlıca Espor -17: 00- KBB Kağıtspor Espor

Dıgıtal Athletıcs -18: 00- Galatasaray

Heyecan verici 4. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros